Українець Берінчик у видовищній рубці переміг росіянина і вшосте захистив пояс WBO International

Українець Берінчик у видовищній рубці переміг росіянина і вшосте захистив пояс WBO International

Боксери пройшли всю відведену дистанцію.

Український боксер Денис Берінчик здобув перемогу над росіянином Ісою Чанієвим у головному бою вечора боксу, який відбувся в ТРЦ "Термінал" у Броварах.

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Битва між 33-річним українцем і 29-річним представником Російської Федерації тривала всі 12 раундів.

Протягом усього поєдинку боксери обмінювалися різкими та потужними атаками. В середині бою Берінчику розбили ніс, але він продовжив відважно йти вперед і насипати супернику ударів з усіх боків. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Денису: 116-112, 118-110, 118-111.

Таким чином, Берінчик зберіг свій титул WBO International у легкій вазі. Денис успішно захистив цей пояс уже вшосте в кар'єрі.

Для Дениса перемога стала 16-ю (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.

Чанієв програв учетверте в кар'єрі. В його активі 15 перемог (7 - нокаутом) у 19 боях.

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