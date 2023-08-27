Українець бив більше та влучніше: оприлюднено статистику ударів поєдинку Усик – Дюбуа

Олександр перевершив свого суперника за усіма компонентами..

У ніч проти 27 серпня українець Олександр Усик видовищно нокаутував британця Даніеля Дюбуа та захистив пояси чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Поєдинок на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві завершився достроковою перемогою українського боксера у дев'ятому раунді. Рефері зупинив бій після того, як британець вдруге побував у нокдауні.

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Після завершення бою стала відома статистика ударів, яких завдали Усик і Дюбуа.

На рахунку Олександра 359 ударів, 88 із яких були точними. Своєю чергою, Даніель викинув 290 ударів, з яких лише 47 потрапили в ціль.

Українець суттєво перевершив свого опонента за джебами – 206 (52 – точні) проти 126 (13 – точних). Силових ударів Усик викинув менше за Дюбуа – 153 проти 164, однак і тут був влучнішим – 36 проти 34.

Usyk's jab carried the action vs. the reluctant Dubois, who had his moments, but didn't press the action. #UsykvsDubois pic.twitter.com/e3QMxKVE3X — CompuBox (@CompuBox) August 26, 2023

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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