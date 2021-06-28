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Українець блискуче "перестріляв" росіянина і завоював "золото" на Кубку світу

Українець блискуче "перестріляв" росіянина і завоював "золото" на Кубку світу

twitter.com/OlympicUA

Сергій Куліш став найкращим у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень.

Збірна України здобула золоту медаль на Кубку світу з кульової стрільби, який триває в хорватському Осієку.

Сергій Куліш з Черкас став переможцем у стрільбі з гвинтівки з 50 метрів з трьох положень.

Із результатом у 460 балів 28-річний українець випередив росіянина Сергія Каменського (458,6) і словака Патріка Яні (447,6).

Крім того, на змаганнях у Хорватії українська збірна здобула ще дві медалі. У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів "бронзу" виграла Юлія Коростильова, а українська пара Микола Мільчев та Ірина Маловічко завоювала "срібло" в міксі.

Як писав ТСН Проспорт, у травні українські стрілки тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи в Осієку. Наша жіноча команда "перестріляла" росіянок і взяла "золото" в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів, а чоловіки вибороли " золото" і "бронзу" в стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 50 метрів.