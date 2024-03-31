Українець Богачук розбив суперника і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC (відео)

Український боксер Сергій Богачук завоював пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

У ніч проти 31 березня в Лас-Вегасі (США) 28-річний українець впевнено переміг американця Браяна Мендосу.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився тріумфом нашого співвітчизника одноголосним суддівським рішенням: 118-110, 117-111, 117-111.

Від самого початку бою Сергій захопив ініціативу та завдавав більше ударів. Незважаючи на те, що Мендоса зумів протриматися повну дистанцію, сумнівів у перемозі українця ні в кого не залишилося.

.@SBohachuk goes to war for 12RDs to defeat Brian Mendoza by UD. Bohachuk improves to 24-1 (23 KOs) and is the new Interim WBC Super Welterweight .



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Цікаво, що Богачук вперше в кар'єрі виграв свій поєдинок не нокаутом. Тепер у його послужному списку 24 перемоги (23 – нокаутом) та єдина поразка на профірингу, якої він зазнав 2021 року від американця Брендона Адамса.

У своєму останньому бою в липні 2023 року Богачук нокаутував у першому раунді ганця Патріка Алоті.

Зазначимо, що Богачук повинен був боксувати з американцем Себастьяном Фундорою за повноцінний вакантний пояс WBC у першій середній вазі. Однак українця позбавили чемпіонського бою – Фундора замінив травмованого Кіта Турмана в поєдинку проти Тимофія Цзю, де на кону стояли титули WBO і WBC у першій середній вазі.

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