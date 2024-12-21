Українець Богачук здобув дострокову перемогу в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук здобув дострокову перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

29-річний уродженець Вінниці здолав британця Ішмаеля Девіса. Останній замінив ексчемпіона світу за версією WBA узбекистанця Ісраїла Мадрімова, який знявся за два тижні до бою.

Поєдинок між Богачуком і Девісом тривав шість раундів. У другому раунді українець відправив суперника в нокдаун. Після шостого раунду британець відмовився продовжувати бій. Судді констатували перемогу українського боксера технічним нокаутом.

Тепер у послужному списку Сергія 25 перемог (24 – нокаутом) та дві поразки на профірингу. На рахунку Девіса 13 перемог (6 – нокаутом) та дві поразки.

Завдяки цій перемозі Богачук став обов'язковим претендентом на пояс WBC у першій середній вазі.

У попередньому поєдинку Богачук у серпні 2024 року зазнав суперечливої поразки від американця Вірджила Ортіса і втратив пояс тимчасового чемпіона за версією WBC у першій середній вазі. Українець двічі відправив суперника в нокдаун, але в підсумку програв роздільним рішенням суддів.

Титул тимчасового чемпіона за версією WBC українець завоював наприкінці березня цього року, розбивши американця Браяна Мендосу. Богачук повинен був боксувати з американцем Себастьяном Фундорою за повноцінний вакантний пояс WBC у першій середній вазі. Однак українця позбавили чемпіонського бою – Фундора замінив травмованого Кіта Турмана в поєдинку проти Тимофія Цзю, де на кону стояли титули WBO і WBC у першій середній вазі.

Зазначимо, що Богачук став уже третім українським боксером, який здобув перемогу в андеркарді Усик – Ф'юрі. Раніше Андрій Новицький захистив пояс WBC International у надважкій вазі, здолавши мексиканця Едгара Раміреса. Також Даніель Лапін виграв у француза Ділана Коліна у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі

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Нагадаємо, Усик та Ф'юрі в реванші битимуться за усі титули, якими зараз володіє український боксер. На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від пояса IBF. Новим володарем цього титулу став британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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