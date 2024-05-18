Українець Чухаджян впевнено переміг британця і став претендентом на титул чемпіона світу (відео)

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян переміг британця Гаррі Скарфа у поєдинку, який відбувся в ніч проти 18 травня у німецькому Гамбурзі.

28-річний українець провів на ринзі всі 12 раундів. Британець розпочав бій активніше, але потім наш співвітчизник перехопив ініціативу та чималою кількістю влучних ударів створив для свого суперника серйозні проблеми.

За підсумками бою усі троє суддів зафіксували перемогу Карена – 116:112, 116:112, 116:112.

Karen Chukhadzhian takes a 116-112x3 UD over British and Commonwealth Welterweight Champion Harry Scarff in the IBF Final Eliminator in Hamburg, Germany



Chukhadzhian is now mandatory for Jaron 'Boots' Ennis, who he lost a UD to in January last year pic.twitter.com/BibjOsVG25 — Tokkerū (@atokkers4) May 17, 2024

Таким чином, Чухаджян став обов'язковим претендентом на титул IBF у напівсередній вазі, яким володіє американець Джарон Енніс.

Додамо, що Карен вже боксував з Еннісом. У січні 2023 року українець одноголосним рішенням суддів програв американцю бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF.

У послужному списку Чухаджяна 24 перемоги (13 – нокаутом) та дві поразки. Для Скарфа поразка від українця стала третьою в кар'єрі, також у його активі 13 перемог (3 – нокаутом).

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