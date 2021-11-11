Українець Дерев'янченко після річної перерви повертається у ринг: названі суперник та дата бою

У своєму останньому поєдинку він втратив можливість заволодіти чемпіонським поясом.
Колишній претендент на титул чемпіона світу у середній вазі Сергій Дерев'яненко після річної перерви повертається у ринг.
Про це повідомляє Bal Left Hook.
36-річний боксер 5 грудня Лос-Анджелесі виступить в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс – Ісаак Круз. Суперником Дерев'янченка стане боксер з Домініканської республіки - Карлос Адамес, який має лише одну поразку в 21 поєдинку (16 нокаутів).
Зазначимо, що Дерев'янченко мав боксувати з мексиканцем Хайме Мунгуйєю, але мексиканець відмовився від бою.
У своєму останньому поєдинку, який відбувся наприкінці вересня 2020 року, Дерев'янченко за рішенням суддів поступився американцю Джермаллу Чарло. Як наслідок, він втратив можливість завоювати титул чемпіона світу в середній вазі за версією WBC.
- Таким чином, Дерев'янченко втратив уже третій шанс стати чемпіоном світу. У 2018 році він в бою за титул IBF поступився американцю Деніелу Джейкобсу, а минулого року програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO;
- Тепер в активі 34-річного українця 13 перемог (10 нокаутом) та три поразки на професійному рингу.