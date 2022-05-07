Українець Домбровський виборов два "золота" на юніорському ЧС з важкої атлетики

Українець Домбровський виборов два "золота" на юніорському ЧС з важкої атлетики

Україський важкоатлет Максим Домбровський виграв дві золоті медалі на юніорському чемпіонаті світу, який триває у грецькому Геракліоні.

У ривку українець показав другий результат (155 кг). У поштовху Максиму з першої спроби підкорилася вага 190 кг. Від двох наступних спроб він відмовився, але цього виявилося достатньо для малого і великого золота.

Сумарно Домбровський набрав 345 кг, завдяки чому став чемпіоном світу у двоборстві. Срібного призера, вірменина Сурена Григоряна, він випередив п'ять кг.

Ще один українець, Максим Москвін, у двоборстві замкнув десятку з результатом 319 кг.

Домбровський приніс Україні перші золоті медалі на світовій першості у грецькому Іракліоні. Раніше дві срібні медалі виграла Світлана Самуляк, а Аліна Захарченко здобула бронзу.

Нагадаємо, що раніше Світлана Самуляк стала срібною призеркою світової першості.

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