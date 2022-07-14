Українець феєрить у Бельгії: 21-річний нападник взяв участь у чотирьох голах своєї команди (відео)

Нападник бельгійського "Ауд-Геверле Левена" й молодіжної збірної України з футболу Микола Кухаревич став героєм контрольного матчу з французьким "Ам'єном".

Після програного першого тайму у другій половині протистояння українець встиг відзначитися дублем та взяти безпосередню участь у ще двох голах "Левена".

У підсумку його клуб здобув вольову перемогу з рахунком 4:2.

Відзначимо, що права на Кухаревича належать французькому "Труа". Минулого сезону Кухаревич зіграв 7 офіційних матчів у оренді за "Левен", проте результативними діями не відзначався.

Минулого тижня українець відзначився дебютним голом за бельгійську команду. Це сталося в товариському матчі між "Левеном" та "Шарлеруа".

Нагадаємо, що скандальний український футболіст Іван Ордець, який ще нещодавно грав за московське "Динамо", травмувався у першому матчі у складі німецького "Бохума".

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