Українець Кохан завоював "срібло" на Золотому турі

Українські легкоатлети виграли три медалі на турнірі серії World Athletics Continental Tour Gold у Найробі (Кенія).

21-річний Михайло Кохан став срібним призером у метанні молота з результатом 77.80 метра.

Чемпіоном турніру став польський олімпійський чемпіон Войцех Новицький (81,43 м). Представник Греції Хрістос Францескакіс замкнув трійку призерів з результатом 77,19 метра.

Оксана Окунєва та Катерина Табашник виграли "срібло" та "бронзу" відповідно у стрибках у висоту. Окунєва взяла висоту 1.91 метра, Табашник - 1.88 метра.

Переможницею стала британка Лаура Зіалор, яка, як і Окунєва, взяла висоту 1.91 метра, але підкорила її з першої спроби. Українці для цього знадобилося три спроби.

Нагадаємо, що україський важкоатлет Максим Домбровський виграв дві золоті медалі на юніорському чемпіонаті світу, який триває у грецькому Геракліоні.

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