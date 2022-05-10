Українець Крутих обіграв ексшосту ракетку світу на старті турніру ATP у Німеччині

Українець Крутих обіграв ексшосту ракетку світу на старті турніру ATP у Німеччині

Український тенісист Олексій Крутих (№314 ATP) вдало стартував у основі челленджера у німецькому Гайльбронні.

У першому колі основної сітки українець, який подолав кваліфікацію, обіграв Жиля Сімона (№160 ATP), у минулому - шосту ракетку світу.

Тенісисти провели на корті 1 годину 19 хвилин. Поєдинок завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Під час зустрічі Крутих подав два ейси, припустився однієї подвійної помилки і реалізував п'ять із 14 брейк-поінтів.

Зазначимо, що для 22-річного українця це найбільш високорейтингова перемога в кар'єрі. 37-річний француз піднімався на шостий рядок рейтингу ATP у 2009 році та має в активі 14 одиночних трофеїв.

Наступним суперником Олексія стане восьмий сіяний Андрій Мартін зі Словаччини.

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