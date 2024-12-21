Українець Лапін виграв чемпіонський бій в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Даніель здобув впевнену перемогу в поєдинку за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

27-річний українець впевнено розібрався з французом Діланом Коліном. Десятираундовий поєдинок наш співвітчизник виграв одноголосним рішенням суддів: 100:90 і двічі по 99:91.

На кону в цьому бою стояли титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. Тепер У його послужному списку 11 перемог (4 – нокаутом) в 11 поєдинках.

Для Коліна це перша поразка в професійній кар'єрі. Також у його активі 14 перемог (4 – нокаутом).

Лапін став уже другим українським боксером, який здобув перемогу в андеркарді Усик – Ф'юрі. Раніше Андрій Новицький захистив пояс WBC International у надважкій вазі, здолавши мексиканця Едгара Раміреса.

В андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі битиметься ще один українець – 29-річний уродженець Вінниці Сергій Богачук у рейтинговому поєдинку у першій середній вазі вийде в ринг проти британця Ішмаеля Девіса. Останній замінив ексчемпіона світу за версією WBA узбекистанця Ісраїла Мадрімова, який знявся за два тижні до бою.

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Нагадаємо, Усик та Ф'юрі в реванші битимуться за усі титули, якими зараз володіє український боксер. На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від пояса IBF. Новим володарем цього титулу став британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

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