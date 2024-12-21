Українець Новицький здобув перемогу в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Суперником Новицького був мексиканець Едгар Рамірес. Українець виграв одностайним рішенням суддів: двічі по 102:90, 98:92.

Таким чином, Андрій зумів захистити пояс WBC International у надважкій вазі. Це його 14-та перемога на професійному рингу, 10 зі своїх поєдинків він виграв достроково.

Для Раміреса це друга в кар'єрі поразка на профірингу. Також в активі мексиканця 10 перемог (4 – нокаутом) та одна нічия.

В андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі свої бої проведуть ще два українці: Сергій Богачук і Даніель Лапін.

Богачук у рейтинговому поєдинку у першій середній вазі вийде в ринг проти британця Ішмаеля Девіса. Останній замінив ексчемпіона світу за версією WBA узбекистанця Ісраїла Мадрімова, який знявся за два тижні до бою.

Лапін у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі протистоятиме французу Ділану Коліну.

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Нагадаємо, Усик та Ф'юрі в реванші битимуться за усі титули, якими зараз володіє український боксер. На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від пояса IBF. Новим володарем цього титулу став британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

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