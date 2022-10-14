Українець піднявся з нокдауну і здобув перемогу за чотири раунди

Український боксер Іван Голуб, що виступає у першій середній вазі здобув 21-шу перемогу на професійному рингу.

Український боксер напівсередньої ваги Іван Голуб (21-1, 15 КО) здобув дострокову перемогу над американцем Веслі Такером (15-4, 9 КО).

Бій відбувся у Нью-Йорку. Наприкінці другого раунду українець побував у нокдауні, однак це не завадило йому швидко відновитися і продовжити бій.

У четвертому раунді Голуб почав нищити суперника низкою ударів. На 5-й раунд кут Такера відмовився від продовження поєдинку. Таким чином, українець переміг суперника технічним нокаутом.

Голуб виступає у професійних боях із 2014 року. Влітку цього року мав відбутися його бій за титул IBO у напівсередній вазі з казахстанцем Даніяром Єлеусіновим, проте поєдинок скасували.

Ця перемога стала 21-ю для українця на професійному рингу.

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