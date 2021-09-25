Українець продовжує "запалювати" в Європі: дубль Яремчука приніс перемогу "Бенфіці" в Чемпіонаті Португалії (відео)

Команда нашого співвітчизника впевнено лідирує в турнірі.

Українець Роман Яремчук відзначився дублем у складі лісабонської "Бенфіки" у виїзному матчі 7-го туру Чемпіонату Португалії проти "Гімараїнша".

На 30-й хвилині Роман відкрив рахунок, ефектно реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером господарів.

Через 11 хвилин Яремчук оформив дубль. Українець знову вийшов на побачення з воротарем, але пробити йому завадив захисник. Проте, м'яч залишився у 25-річного нападника, і той із кількох метрів переправив його у ворота.

Сам матч завершився з рахунком 3:1.

Яремчук перейшов у стан "орлів" з бельгійського "Генка" за 17 млн євро.

у стан "орлів" з бельгійського за 17 млн євро. На рахунку Романа вже 4 голи і 4 результативні передачі в 9 іграх за "Бенфіку".

Команда українця впевнено лідирує в Чемпіонаті Португалії, набравши 21 очко із 21 можливого.

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