Українець Сіренко і росіянин Устінов зробили вагу перед чемпіонським боєм: різниця - величезна

До початку поєдинку залишилося кілька годин.

У Парижі відбулася церемонія зважування перед боєм між українським боксером Владиславом Сіренком і росіянином Олександром Устіновим. На кону в поєдинку буде стояти титул WBC Asia, яким володіє 26-річний киянин.

Владислав показав вагу 113 кілограмів. Його суперник виявився значно важчим - 126,5 кілограма.

B1 Boxing

B1 Boxing

B1 Boxing

B1 Boxing

Сам Сіренко перед боєм проти Устінова сказав: "Все супер, настрій чудовий, ми готові до бою. Природно, що всі ці перенесення поєдинку позначаються на мені, тож ми внесли деякі корективи. Але загалом отримали той результат, до якого йшли.

Так буває, це бокс. Змінюються дати, змінюються суперники, все це на короткому повідомленні. Але все нормально, я до цього дуже спокійно ставлюся.

Устінов? По-перше, у нього велика вага, він дуже високий і габаритний. Я впевнений, що і б'є він теж не слабо. І мені потрібно буде показати трошки інші сторони, які у мене є, у плані рухливості, акуратності.

Загалом, спробую себе в цьому бою показати трохи з іншого боку. Я розраховую, що для мене це буде непростий поєдинок, і хочу винести з нього максимум досвіду".

Поєдинок українця і росіянина відбудеться сьогодні, 10 вересня, в Парижі. Початок бою - о 20:40.

26-річний Сіренко залишається непереможним на професійному рингу. На його рахунку 17 виграних боїв (14 - нокаутом). В останньому поєдинку Владислав нокаутував двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема Невфеля Уату.

двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема 44-річний Устінов провів за кар'єру 41 поєдинок: здобув 36 перемог і зазнав 4 поразок. Останній його бій проти американця Террела Джамала Вудса завершився внічию.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, тренер Сіренка розкрив плани на бій проти Устінова.

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