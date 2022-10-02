Українець Соболь забив шикарний гол прямим ударом зі штрафного в чемпіонаті Бельгії (відео)

Український захисник "Брюгге" Едуард Соболь відзначився красивим забитим м'ячем у матчі бельгійської Ліги Жупіле проти "Мехелена".

Український захисник Едуард Соболь відзначився ефектним голом за "Брюгге" в поєдинку 10-го туру чемпіонату Бельгії з "Мехеленом".

Соболь вийшов на поле в стартовому складі, а на 53-й хвилині зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди. Едуард ідеально виконав штрафний удар, відправивши м'яч у ближній кут воріт.

QUÉ GOLAZO DE EDUARD SOBOL!!!!!!pic.twitter.com/cXaoE4gVgA — Football Report ☮️ #BerhalterOut (@FootballReprt) October 1, 2022

Для Соболя це перший гол у новому сезоні. Загалом у чемпіонаті Бельгії він забив 4 голи і зробив 11 результативних передач у 80 поєдинках.

Матч завершився перемогою "Брюгге" з рахунком 3:0. Соболь провів на полі весь поєдинок, а його український одноклубник форвард Роман Яремчук вийшов на заміну на 59-й хвилині.

"Брюгге" після десяти турів чемпіонату Бельгії з 22 очками йде на третьому місці. Лідирує з 27 балами "Антверпен", який також має гру в запасі.

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