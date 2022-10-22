Українець став чемпіоном світу з кульової стрільби та здобув ліцензію на Олімпіаду-2024

Українець Сергій Куліш виграв "золото" на чемпіонаті світу-2022 з кульової стрільби, який відбувається в єгипетському Каїрі.

Сергій став найкращим у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 метрів. У перестрілці за золоту нагороду українець випередив поляка Томаша Бартника.

Для нього це перша золота медаль планетарної першості в кар'єрі та друга нагорода загалом - раніше він завоював "срібло" в парі з Дар'єю Тиховою.

У цій дисципліні Україну також представляв Олег Царьков, але він показав у кваліфікаці лише 50-й результат.

Варто зазначити, що окрім "золота" чемпіонату світу, Куліш виборов для України ліцензію на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Це вже третя ліцензія "синьо-жовтих" на майбутні Олімпійські ігри. Раніше Ірина Маловічко виборола ліцензію в скіті (стендова стрільба), а Павло Коростильов - у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Усі ці лізенції неіменні, тобто даються на країну, а не окремим спортсменам.

Таким чином, в активі збірної України вже 8 медалей на ЧС-2022 у Каїрі 8: три "золота", два "срібла" та три "бронзи".

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