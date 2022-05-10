Українець Тараненко виборов дві "бронзи" в останній день чемпіонату світу серед юніорів

Український важкоатлет Богдан Тараненко завоював медалі в останній день змагань в грецькому Геракліоні.
У ривку Тараненко показав третій результат та взяв "малу" бронзу – третя спроба на 167 кг стала для українця медальною.
Друге місце посів узбекистанець Мірхосіл Мірзабаєв (176 кг), а чемпіоном світу став Алірез Юсеф з Ірану (177 кг).
У поштовху важкоатлет зупинився за крок до топ-3. А ось підсумковий результат приніс Богдану Тараненку "велику" бронзу – 374 кг.
Раніше "золото" вибороли Максим Домбровський та Богдан Лоза, а срібною призеркою стала Світлана Самуляк.
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