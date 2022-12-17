Українець – у топ-10: результати чоловічого персьюту на Кубку світу з біатлону в Ансі

Артем Прима показав найкращий результат української збірної в особистих гонках цього сезону

У суботу, 17 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у французькому Ансі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представили Артем Прима (18-й стартовий номер), Антон Дудченко (28-й) і Богдан Цимбал (44-й).

Найкращим з наших співвітчизників став Прима, який фінішував 10-м. Після третьої стрільби він навіть йшов 5-м але одна хиба на останньому вогневому рубежі завадила йому поборотися за квіткову церемонію.

Зазначимо, що це найкращий результат України цього сезону на Кубку світу в особистих гонках, а також перший фініш у топ-10.

Переможцем гонки став норвежець Стурла Легрейд. Інші два місця на п'єдесталі також забрали представники Норвегії – Ветле Шостад Крістіансен і Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого персьюту в Ансі

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0)

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+2)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+0)

4. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0+1+1)

5. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 0+0+1+0)

6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0+0+1)

...

10. Артем Прима (Україна, 0+0+0+1)

31. Антон Дудченко (Україна, 1+1+1+2)

35. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+1)

Нагадаємо, сьогодні також відбудеться жіночий персьют. Початок – о 15:15 за київським часом. Україну представлятимуть Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина.

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