Українець – у топ-15: результати чоловічої індивідуальної гонки на чемпіонаті світу з біатлону

У вівторок, 14 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася індивідуальна гонка у чоловіків.

Україну в ній представляли чотири спортсмени: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал та Денис Насико.

Найкращим серед українців став Тищенко, який з ідеальною стрільбою посів 12-те місце.

Капітан української команди Дмитро Підручний, який двічі поспіль фінішував у топ-10 на цій планетарній першості (в спринті та персьюті), пропускав "індивідуалку" для того, щоб відпочити переред наступними стартами.

Виграв індивідуальну гонку норвежець Йоганнес Бьо. Другим став його співвітчизник Стурла Легрейд. Трійку призерів замкнув швед Себастьян Самуельссон.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+1+0) 49:57.5

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +1:10.7

3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) +1:11.1

4. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+0+1) +1:31.9

5. Бенедікт Долль (Німеччина, 1+0+0+0) +2:09.6

6. Ніклас Хартвег (Швейцарія, 1+0+0+0) +2:31.8

...

12. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +4:02.5

39. Богдан Цимбал (Україна, 2+0+0+0) +6:36.4

40. Денис Насико (Україна, 1+0+0+1) +6:37.0

42. Антон Дудченко (Україна, 0+0+1+2) +6:48.3

У середу, 15 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбулеться жіноча індивідуальна гонка. Початок – о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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