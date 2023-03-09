Українець – у топ-15: результати чоловічої індивідуальної гонки на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

У четвер, 9 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у шведському Естерсунді відбулася індивідуальна гонка у чоловіків.

Україну в ній представляли п'ять спортсменів: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Денис Насико.

Найкращим серед українців за підсумками "індивідуалки" став Дудченко, який з двома штрафними хвилинами посів 12-те місце.

До залікової зони також потрапили Насико (25-та сходинка) та Цимбал (39-та позиція).

Виграв індивідуальну гонку німець Бенедикт Долль. Понад хвилину йому програв італієць Томмазо Джакомель, який показав другий результат. Топ-3 замкнув норвежець Ветле Крістіансен.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді

1. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0+0+0) 48:43.4

2. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1+0+0) +1:09.1

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1+0+0) +1:11.5

4. Філіпп Наврат (Німеччина, 1+0+0+1) +1:51.4

5. Роман Реєс (Німеччина, 0+0+0+1) +2:02.1

6. Ерік Перро (Франція, 1+0+0+0) +2:07.8

...

12. Антон Дудченко (Україна, 1+1+0+0) +3:03.4

25. Денис Насико (Україна, 0+0+0+1) +

39. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+1+0) +5:14.6

46. Артем Прима (Україна, 0+0+2+1) +5:34.1

54. Артем Тищенко (Україна, 2+0+1+1) +6:33.6

У суботу, 11 березня, етап в Естерсунді продовжиться жіночою та чоловічою естафетами. А в неділю, 12 березня, програму змагань закриють масстарти.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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