Українець виборов "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Українець виборов "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Збірна України завоювала ще одну медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що відбувається в столиці Азербайджану Баку.

Срібний призер Олімпіади-2016 Сергій Куліш виграв "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Баку.

Українець посів перше місце у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із трьох положень.

Куліш набрав 411 балів. Друге місце посів представник Індії Свапніл Кусале, а трійку найкращих замкнув Алекс Леппа із Фінляндії.

Нагадаємо, що українки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова виграли медалі на турнірі Континентального туру World Athletics у чеській Остраві.

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