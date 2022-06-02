Українець виборов "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Збірна України завоювала ще одну медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що відбувається в столиці Азербайджану Баку.
Срібний призер Олімпіади-2016 Сергій Куліш виграв "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Баку.
Українець посів перше місце у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із трьох положень.
Куліш набрав 411 балів. Друге місце посів представник Індії Свапніл Кусале, а трійку найкращих замкнув Алекс Леппа із Фінляндії.
Нагадаємо, що українки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова виграли медалі на турнірі Континентального туру World Athletics у чеській Остраві.
Читайте також:
Збірна України у феєричному матчі перемогла Шотландію та продовжила боротьбу за путівку на ЧС-2022
Рефері, що скандально засудили українця на чемпіонаті Європи з боксу, суворо покарали