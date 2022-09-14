Українець виграв "бронзу" чемпіонату Європи у швидкісній стрільбі

У польському Вроцлаві триває чемпіонат Європи з кульової стрільби, на якому Україна виборола медаль зі стрільби з швидкісного пістолета з 25 метрів.

Українець Павло Коростильов став бронзовим призером чемпіонату Європи-2022 з кульової стрільби.

Коростильов показав третій результат зі стрільби у вправі МП-8. Це швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

"Золото" виборов француз Клеман Бессаго. Срібним призером став німець Олівер Гайс.

Раніше дві нагороди завоювали юніорки, що відзначилися у стрільбі з стандартного малокаліберного пістолета, дистанція 25 м.

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