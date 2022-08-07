Українець виграв "бронзу" у метанні диска на чемпіонаті світу-U20 з легкої атлетики

Збірна України виборола ще одну медаль чемпіонату світу U-20 з легкої атлетики, який завершився у колумбійському Калі.

Українець Михайло Брудін став бронзовим призером у метанні диска на чемпіонаті світу U-20 з легкої атлетики у колумбійському Калі.

Брудін став третім із результатом 63,30 метра. Зазначимо, що в Калі українець двічі – під час кваліфікації та фіналу зміг перевершити особистий рекорд. А чемпіоном світу став Маріус Каргес із Німеччини – 65,55 метра.

Це друга медаль України на чемпіонаті світу-U20 з легкої атлетики, що завершився у Калі.

Нагадаємо, що український легкоатлет Артур Фельфнер виборов "золото" у метанні списа у п'ятий день чемпіонату світу-U20 з легкої атлетики.

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