Українець, який ставав найсильнішою людиною планети, пожертвував всі призові на потреби армії

Олексій Новіков передав зароблені на змаганнях у США 100 тисяч доларів Збройним Силам України.

Український стронгмен Олексій Новіков фінансово допоміг українській армії, яка героїчно захищає нашу країну від навали російських загарбників.

Новіков посів друге місце на престижному турнірі Arnold Strongman Classic 2022 у США. Як повідомив сам спортсмен, зароблені на змаганнях 100 тисяч доларів підуть на потреби Збройних Сил України.

"Як і обіцяв, все, що заробив на змаганнях у Америці: а це 20 тисяч доларів + 80 тисяч доларів піде на бронь, каски та дрони, тепловізори та інше необхідне для наших хлопців.

Звичайно, що мій високий результат 2-ге місце, я досягнув з думками про батьківщину. Слава Україні! Героям Слава! Дякую, мамо, що привила любов до батьківщини та високий рівень патріотизму", - написав Новіков у себе в Instagram.

фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Новіков виграв змагання у США і став найсильнішою людиною на планеті, піднявши майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, якому вдалося завоювати цей титул.

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