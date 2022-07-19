Українець, який вибрався з окупованої Херсонщини, вперше у кар'єрі піднявся на п'єдестал чемпіонату світу з легкої атлетики

Україна виборола першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики-2022. Її здобув стрибун у висоту Андрій Проценко, що представляє Херсонщину.

Український легкоатлет Андрій Проценко успішно виступив на чемпіонаті світу в США. Він став бронзовим призером в стрибках у висоту.

Проценко пройшов кваліфікацію та у фіналі взяв висоту 2,33 м. Цей результат дозволив українцю вперше у кар'єрі піднятися на п'єдестал. Проценко всьоме змагався на світовій першості, але усі попередні рази не долав відбірковий етап.

Чемпіоном став катарець Мутаг Есса Баршим (2.37), срібну медаль завоював Сан Гьок із Республіки Корея (2.35).

Медаль стала дебютною для "синьо-жовтих" на ЧС-2022. І першою у чоловічих стрибках у висоту з 2015 року. Тоді срібло здобув Богдан Бондаренко.

Зазначимо, що Андрій Проценко перебував в окупованій Херсонщині та лише через 40 днів зумів вибратися.

Нагадаємо, що збірна України тріумфально фінішувала на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі. За підсумками змагань наша команда опинилася в топ-3 медального заліку.

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