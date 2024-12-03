Українець – за крок до п'єдесталу: результати першої особистої гонки сезону Кубка світу з біатлону

Віталій Мандзин посів четверте місце у короткій індивідуальній гонці в Контіолагті.

У вівторок, 3 грудня, на стартовому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолагті відбулася перша особиста гонка сезону – чоловіча коротка "індивідуалка".

Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко.

Найкращий результат серед українців показав Мандзин, який з ідеальною стрільбою посів четверте місце. Це його найкращий результат у кар'єрі на рівні Кубка світу.

Загалом до топ-15 потрапили одразу три українці. Крім Мандзина, це вдалося зробити Підручному та Дудченку.

Весь п'єдестал забрали норвежці: переможцем гонки став Ендре Стрьомсгейм, на другій позиції – Йоганнес Бьо, трійку призерів замкнув Штурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої короткої індивідуальної гонки в Контіолагті

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 38:08.08

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+0+0) +3.0

3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +24.02

4. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+0) +1:03.9

5. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0+1+0) +1:10.7

6. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +1:22.6

...

10. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:49.4

15. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:07.2

48. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+0) +4.10.7

Етап у Контіолагті продовжиться у середу, 4 грудня, жіночою короткою індивідуальною гонкою, в якій Україну представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина та Анна Кривонос. Початок – о 17:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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