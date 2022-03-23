Українець Захарєєв здобув "золото" чемпіонату Європи з боксу серед молоді

У фіналі наш співвітчизник переміг представника Уельсу.

Український боксер Юрій Захарєєв завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років, що відбувається в Хорватії.

У фіналі вагової категорії до 71 кг українець переміг валлійця Крофта Гарана.

Додамо, що в листопаді минулого року Захарєєв став чемпіоном світу серед дорослих.

Також сьогодні на молодіжній континентальній першості українські боксери вибороли три срібні нагороди: Андрій Єфимович (вага до 48 кг), Максим Власюк (до 60 кг) та Іван Сапун (до 86 кг).

Нагадаємо, вчора "золото" чемпіонату Європи з боксу U-22 виборола українка Кароліна Махно.

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