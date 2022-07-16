Українець здобув "срібло" юнацького чемпіонату Європи із сучасного п'ятиборства

Роман Попов став призером юнацької континентальної першості з сучасного п'ятиборства, яка завершилися у польському Кракові.

18-річний українець Роман Попов виграв срібну нагороду змагань із сучасного п'ятиборства серед юнаків віком до 19 років.

Український спортсмен сумарно набрав 1227 балів. Від переможця, француза Етьєна Клержо, Романа відокремили лише 4 очки.

У першому виді - фехтуванні - Попов заробив 230 очок (11-те місце). У плаванні ж українець показав шостий час - 2:01.56 (307 очок) та піднявся до топ-5. Найуспішнішим для Попова став вирішальний забіг. Він подолав дистанцію з четвертим часом - 10:10.02 (690 очок), що дозволило посісти підсумкове друге місце.

Чемпіонат Європи 2022 з сучасного п'ятиборства

Краків (Польща). Чоловіки U-19

1. Етьєн Клержо (Франція) - 1231

2. Роман Попов (Україна) - 1227

(Україна) - 1227 3. Маттео Бовенді (Італія) - 1218

Зазначимо, що Попов удруге поспіль здобув медаль юнацького чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства. Минулого року Роман став переможцем змагань.

Нагадаємо, Україна повторила свій історичний рекорд за кількістю виграних золотих нагород на Всесвітніх іграх.

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