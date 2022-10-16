Українець здобув "золото" першого в історії чемпіонату світу з паркуру

Богдан Колмаков став найкращим у змаганні на швидкість.

Українець Богдан Колмаков виборов золоту медаль на першому в історії чемпіонаті світу з паркуру, який завершився в Токіо (Японія).

Нашому спортсмену не було рівних у подоланні перешкод на швидкість.

Із результатом 25,25 секунди він у боротьбі за "золото" випередив італійця Андреа Консоліні (25,84 секунди) та представника Нідерландів Тангі ван Схінгена (26,37 секунди).

Bohdan Kondakov shows you how to celebrate a World title in 3, 2, 1... #Parkour #PKWorlds2022 pic.twitter.com/oB9JP7zePa — FIG (@gymnastics) October 16, 2022

Додамо, що у вересні Колмаков став переможцем етапу Кубка світу у болгарській Софії, а в липні виборов історичне "золото" Всесвітніх ігор-2022 в паркурі (також у дисципліні швидкість - прим).

Раніше повідомлялося, що Україна виборола другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

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