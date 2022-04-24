Українець Зубков став чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша"

Українець Зубков став чемпіоном Угорщини у складі "Ференцвароша"

У неділю, 24 квітня, у "Ференцварош", за який грає українець Олександр Зубков, став чемпіоном Угорщини 2021/22.

В рамках 29-го туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош" переміг у домашньому матчі проти "Уйпешта" - 2:1 .

Голи у складі господарів поля у першому таймі забили Токмак Нгуєн та Балінт Вечеї. У гостей відзначився Буду Зівзівадзе із пенальті.

Команда Олександра Зубкова набрала 62 очки і за 4 тури до закінчення чемпіонату стала недосяжною для переслідувачів.

Це 4-й титул "Фраді" поспіль. Попередні три пов'язані з успішною роботою українського тренера Сергія Реброва.

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