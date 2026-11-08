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Українець Амосов проведе мегафайт проти зірки UFC: відомі дата та місце бою
Ярослав дізнався суперника для свого третього поєдинку в UFC.
Стало відомо, коли та проти кого проведе свій наступний поєдинок український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Ярослав Амосов.
33-річний українець 5 грудня зустрінеться в октагоні з ірландцем Іеном Мачадо Геррі. Бій відбудеться на турнірі UFC Saudi Arabia в Ер-Ріяді.
Протистояння у напівсередній вазі (до 77,1 кг) стане співголовною подією вечора та буде розраховане на п'ять раундів.
Геррі є другим номером напівсереднього дивізіону UFC, а Амосов — 13-м. У головному поєдинку вечора колишній дворазовий чемпіон у середній вазі Ісраель Адесанья битиметься проти Шарабутдіна Магомедова.
Для Амосова це буде третій бій в UFC, де він залишається непереможним. У грудні 2025 року українець успішно дебютував в найпрестижнішому промоушені ММА, вже в першому раунді задушливим прийомом "анаконда" здолавши американця Ніла Магні.
У травні 2026-го Ярослав здобув свою другу перемогу в UFC, у другому раунді здолавши іспанця Хоеля Альвареса задушливим прийомом "трикутник".
Геррі востаннє виходив в октагон у серпні 2026 року, коли поступився Ісламу Махачеву одностайним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона UFC у напівсередній вазі.
Раніше повідомлялося, що Амосов розчулив промовою після яскравої перемоги в UFC.