Проспорт
48
1 хв

Українець Богачук дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника

Сергій проведе реванш проти Брендона Адамса в андеркарді поєдинку Канело – Кроуфорд.

Максим Приходько
Сергій Богачук

Сергій Богачук / instagram.com/sbohachuk

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук дізнався, коли та проти кого проведе свій наступний поєдинок.

Українець проведе реванш проти американця Брендона Адамса. Саме Адамс у березні 2021 року завдав Богачуку першої поразки в професійній кар'єрі, перемігши технічним нокаутом у восьмому раунді.

Реванш між Богачуком та Адамсом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі в андеркарді поєдинку за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Масштабний вечір боксу транслюватиметься на платформі Netflix.

Сергій востаннє виходив у ринг 17 травня цього року, коли одностайним рішенням суддів переміг американця Майкла Фокса.

У послужному списку 30-річного уродженця Вінниці 26 перемог (24 – нокаутом) та дві поразки на профірингу. 

Крім поразки від Адамса, український боксер у серпні 2024 року зазнав суперечливої поразки від американця Вірджила Ортіса і втратив пояс тимчасового чемпіона за версією WBC у першій середній вазі. Сергій двічі відправив суперника в нокдаун, але в підсумку програв роздільним рішенням суддів.

Титул тимчасового чемпіона за версією WBC українець завоював наприкінці березня 2024 року, розбивши американця Браяна Мендосу.

На рахунку 36-річного Адамса 25 перемог (16 – нокаутом) та чотири поразки. Свій останній бій він провів у листопаді 2024 року, програвши грецькому боксеру Андреасу Катзуракісу.

Раніше повідомлялося, що непереможний друг Усика дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника.

