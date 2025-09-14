Українець Богачук зазнав поразки в андеркарді бою між Кроуфордом і Канело

Богачук – Адамс / x.com/Zuffa_Boxing

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук поступився американцю Брендону Адамсу в поєдинку, який відбувся в андеркарді бою за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі між Теренсом Кроуфордом та Саулем "Канело" Альваресом.

Поєдинок між Богачуком та Адамсом тривав усі 10 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу американцю – 99:91, 98:92, 98:92.

Зазначимо, що боксери вже вдруге зустрічалися в ринзі. Саме Адамс у березні 2021 року завдав Богачуку першої поразки в професійній кар'єрі, перемігши технічним нокаутом у восьмому раунді.

Для 30-річного уродженця Вінниці це третя поразка в кар'єрі. Також у його послужному списку 26 перемог (24 – нокаутом).

На рахунку 36-річного Адамса тепер 26 перемог (16 – нокаутом) та чотири поразки на профірингу.

Раніше повідомлялося, що Кроуфорд переміг Канело та став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях.