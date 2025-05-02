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Українець Радченко тричі побував у нокдауні та програв чемпіонський бій у бріджервейті
Сергій Радченко не зміг відібрати пояс WBC у південноафриканця Кевіна Лерени.
Український боксер Сергій Радченко зазнав поразки від південноафриканця Кевіна Лерени у бою за чемпіонський пояс WBC у бріджервейті.
Зі старту поєдинку суперник українця заволодів ініціативою. У другому раунді Радченко двічі побував у нокдауні, але зміг піднятися та продовжити бій.
У третьому раунді Сергій знову опинився в нокдауні. Цього разу кут українця викинув рушник і рефері зупинив бій.
Радченко зазнав своєї восьмої поразки на професійному рингу. Також у його активі 11 перемог (5 – нокаутом).
До цього 37-річний українець востаннє виходив на ринг у серпні 2024 року, коли здобув титул WBC (Silver), перемігши серба Андрея Пешича, що дозволило йому стати претендентом на повноцінний пояс.