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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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57
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Українець Радченко тричі побував у нокдауні та програв чемпіонський бій у бріджервейті

Сергій Радченко не зміг відібрати пояс WBC у південноафриканця Кевіна Лерени.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Радченко

Сергій Радченко / © instagram.com/radchenko.serhiy

Український боксер Сергій Радченко зазнав поразки від південноафриканця Кевіна Лерени у бою за чемпіонський пояс WBC у бріджервейті.

Зі старту поєдинку суперник українця заволодів ініціативою. У другому раунді Радченко двічі побував у нокдауні, але зміг піднятися та продовжити бій.

У третьому раунді Сергій знову опинився в нокдауні. Цього разу кут українця викинув рушник і рефері зупинив бій.

Радченко зазнав своєї восьмої поразки на професійному рингу. Також у його активі 11 перемог (5 – нокаутом).

До цього 37-річний українець востаннє виходив на ринг у серпні 2024 року, коли здобув титул WBC (Silver), перемігши серба Андрея Пешича, що дозволило йому стати претендентом на повноцінний пояс.

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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