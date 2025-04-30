Українець Сергій Радченко проведе дебютний чемпіонський бій за пояс WBC у бріджервейті – ексклюзивно на Київстар ТБ

Дивіться чемпіонський бій Лерена – Радченко на Київстар ТБ / © Київстар ТБ / © Київстар ТБ

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1 травня в Південно-Африканській Республіці відбудеться історичний поєдинок: український боксер Сергій Радченко (11-7, 5 KO) вперше у кар'єрі боротиметься за титул чемпіона світу за версією WBC у ваговій категорії бріджервейт. Побачити цей бій наживо глядачі зможуть ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Суперником Радченка стане володар титулу – досвідчений південноафриканський боксер Кевін Лерена (30-3, 14 KO), який, раніше володів титулом чемпіона світу за версією IBO у першій важкій вазі. У разі перемоги у бою проти Лерени Радченко може стати першим українським чемпіоном світу в історії дивізіону.

Початок вечору боксу в Україні – о 20:00.

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Сергій Радченко – відомий український боксер із Кременчука. Він здобув низку титулів на національному та міжнародному рівнях: "срібло" чемпіонату України 2013 року, "бронзу" чемпіонатів 2011 та 2014 років, а також "срібло" чемпіонату Європи 2009 року серед аматорів. У серпні 2024 року Сергій Радченко здобув титул WBC (Silver), перемігши серба Андрея Пешича, що дозволило йому стати претендентом на повноцінний пояс.

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