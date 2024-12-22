"Україні пощастило, що в неї є ти": боксерський світ відреагував на перемогу Усика в реванші з Ф'юрі

У ніч проти 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері констатували тріумф українського боксера над британцем: 116-112, 116-112, 116-112.

Розповідаємо, як відомі представники боксерського світу відреагували на результат реваншу Усик – Ф'юрі.

Володимир Кличко, ексчемпіон світу

"Вітаємо чемпіона Олександра Усика. Україні пощастило, що в неї є ти. Ти справжній прапороносець нашої стійкості. Слава Україні".

Віталій Кличко, ексчемпіон світу

"Гідна і блискуча перемога. Олександр Усик захистив у реванші всі свої титули в професійному боксі.

Це був один з найочікуваніших реваншів в історії боксу. Дуже напружений і емоційний. Резонансний задовго до самої події. Особливо резонували піною російські "експерти" і "провісники".

Вітаю, Олександре. Ця перемога сьогодні – не тільки твоя особиста. Це – перемога України. Слава Україні. Слава тим, хто її захищає. І тим, хто її прославляє".

Леннокс Льюїс, ексчемпіон світу

"Це був хороший бій. Хотів би, щоб Тайсон був трохи агресивнішим і трохи активніше йшов на Усика. Усик виграв перший поєдинок, тому Тайсону потрібно було йти на нього і мати впевненість, що він переможе в другому бою.

Рахунок на суддівських записках? Я не чув суддівські записки. Чи згоден з тим, хто переміг? Так. Можливо, Ф'юрі здається, що він виграв бій. Я не знаю. На мій погляд, він міг попрацювати трохи більше.

Усик кілька разів вільно влучив йому по корпусу, і ці очки були зараховані. Я вважаю, що судді бачили це".

Ентоні Джошуа, ексчемпіон світу

"Респект".

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа

"У мене вийшла нічия. Я дивлюся на реакцію, і більшість людей вважають, що Усик виграв бій. Позбавтеся судді на основі штучного інтелекту, він не працює.

Єдине, що я скажу – троє суддів виставили однакові оцінки, і мені подобається, коли так відбувається".

Теренс Кроуфорд, чемпіон світу

"Вітаю, Усику. Радий за тебе".

Шакур Стівенсон, чемпіон світу

"Мої вибачення, Усик. Ти – інший".

Оскар Де Ла Хойя, ексчемпіон світу

"Вітаю, Усику. Ти справжній джентльмен і фахівець. Тайсоне, мій друже, назад до роботи. Ти повернешся".

Тоні Белью, ексчемпіон світу

"Чудовий останній раунд. Блискучий шаховий матч. Я побачив перемогу Усика, але ніхто не може скаржитися в будь-якому випадку. Це не пограбування. Обидва боксери билися від душі. Я просто відчуваю, що Усик зробив достатньо, він чинив тиск.

Занадто широко, але я все ж таки вважав, що він виграв. Розумію, чому – це тиск і постійність його роботи, саме це забирає раунди. Тайсон Ф'юрі – воїн, який заслуговує на величезну повагу за те, що знову вийшов проти Усика".

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі

"Це неможливо. Як Тайсон виграв лише чотири раунди в цьому бою? Це неможливо. Я не знаю. Він такий же розчарований, як і я. Я не упереджений. Усі у перших рядах думали так само. Занадто рано щось говорити, бій тільки завершився. Очевидно, що емоції зашкалюють. Побачимо.

Але знаєте, це божевілля. Божевілля. Я не розумію. Я дуже, дуже розчарований цим. Але що є, те є. І подивимося, що буде з Тайсоном в майбутньому", – сказав Воррен.

Катерина Усик, дружина Олександра Усика

"Вітаю Україну з перемогою. Кохаю".

Раніше повідомлялося, що британець не визнав поразку від Усика, заявивши, що його засудили. На ці слова "Циганського короля" український боксер уже відреагував.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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