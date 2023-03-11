Україна – в топ-5: результати останньої чоловічої естафети сезону на Кубку світу з біатлону

У суботу, 11 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета.

Україну в заключній чоловічій естафеті біатлонного сезону представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насико та Антон Дудченко.

Наша збірна уникла штрафних кіл і сумарно використали чотири додаткові патрони, що є найкращим показником серед усіх команд. На фініші "синьо-жовті" стали п'ятими – для України це рекорд сезону в цій дисципліні.

Виграла чоловічу естафету Норвегія. Не завадило норвежцям навіть те, що лідери команди пропускають етап в Естерсунді через коронавірус. Другою стала Франція, третьою – Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічої естафети в Естерсунді

1. Норвегія (0+7) 1:09:12.4

2. Франція (1+8) +22.5

3. Німеччина (1+10) +37.4

4. Швеція (0+10) +59.8

5. Україна (0+4) +1:17.2

6. Австрія (0+10) +1:34.2

Раніше сьогодні на етапі в Естерсунді відбулася жіноча естафета, де збірна України фінішувала в топ-10.

У неділю, 12 березня, програму передостаннього етапу Кубка світу з біатлону-2022/23 закриють жіночий і чоловічий масстарти. Вони розпочнуться о 14:00 та 17:00 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте також:

Українець – у топ-15: результати чоловічої індивідуальної гонки на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі в Естерсунді

За два етапи до завершення сезону: став відомий переможець Кубка світу з біатлону-2022/23