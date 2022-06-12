Українка Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла змагання в Австрії

Українка Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла змагання в Австрії

У неділю, 12 червня, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею етапу Golden Roof Challenge в Інсбруку у стрибках у довжину.

Бех-Романчук виконала свій найкращий стрибок у п'ятій спробі – 6.86 м. Цей результат приніс перемогу українці, він став для неї найкращим у сезоні (+1 см). Попередній вона встановила на етапі Діамантової ліги три дні тому.

Ще одна українка, Марія Горєлова, посіла у змаганнях у стрибках у довжину третє місце. Її результат – 6,38 метра.

На другому місці між Бех-Романчук та Горєловою розташувалася Агата де Соуза з Сан-Томе та Прінсіпі — 6,76 метра.

Нагадаємо, що легкоатлетка Катерина Табашник виграла для України "золото" на турнірі зі стрибків у висоту у Женеві (Швейцарія).

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