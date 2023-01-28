Українка фінішувала за крок від квіткової церемонії в персьюті на чемпіонаті Європи з біатлону

Після "золота" в спринті Анастасія Меркушина не змогла взяти медаль у гонці переслідування.

У суботу, 28 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли дві спортсменки: Анастасія Меркушина, яка напередодні виграла "золото" в спринті, та Любов Кип'яченкова (52-й номер на старті).

Попри лідерську стартову позицію, Меркушиній не вдалося здобути медаль і в цій дисципліні. Анастасія припустилася двох хиб на вогневих рубежах і фінішувала сьомою – за крок від потрапляння до квіткової церемонії.

Своєю чергою, Кип'яченкова взагалі не завершила гонку, її зняли як кругову після останньої стрільби.

Інші три українки – Анна Кривонос, Юлія Джима та Олена Білосюк – вирішили не стартувати в персьюті, хоча й відібралися до гонки за підсумками спринту.

Виграла гонку переслідування німкеня Селіна Гротіан. Другою стала шведка Тільда Йоганссон, а трійку призерок замкнула француженка Гілонне Гігонна.

Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати жіночої гонки переслідування

1. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+1+0) 30:25.6

2. Тільда Йоганссон (Швеція, 0+0+0+2) +17.6

3. Гілонне Гігонна (Франція, 0+0+0+1) +23.6

4. Ванесса Гінц (Німеччина, 1+0+0+1) +41.3

5. Стіна Нільссон (Швеція, 0+0+2+2) +56.4

6. Аліна Стремоус (Молдова, 1+0+0+1) +56.4

7. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+0+1) +59.9

...

Любов Кип'яченкова (1+3+3+1) - не фінішувала

Сьогодні о 14:30 за київським часом також відбудеться чоловіча гонка переслідування. Україну в ній представлять Антон Дудченко, Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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