Українка Калініна сенсаційно перемогла суперницю із топ-10 рейтингу WTA

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№37 WTA) пробилася до третього кола турніру WTA у Мадриді.

У другому раунді наша спортсменка зустрічалася з Гарбінею Мугурусою (№9 WTA). Перемогу у поєдинку здобула українська спортсменка. Тенісистки провели на провели на корті 1 годину 15 хвилин.

За цей час Калініна виконала чотири ейси, зробила чотири подвійні помилки та використала чотири брейк-пойнти з шести.

Зазначимо, що Калініна вперше обіграла суперницю з ТОП-10 рейтингу.

У наступному раунді Ангеліна зіграє проти Марти Костюк (№60 WTA) або Емми Радукану (№11 WTA).

Нагадаємо, що українка Катаріна Завацька стала переможницею 60-тисячника ITF у Загребі у парному розряді.

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