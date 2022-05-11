Українка Калініна вимушено знялася з престижного турніру в Римі

Українка Калініна вимушено знялася з престижного турніру в Римі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на великому турнірі WTA1000 у Римі.

Калініна була змушена знятися з матчу другого кола змагань.

Про це повідомляє WTA.

Українка травмувала спину. Про серйозність травми інформації наразі немає.

Її суперниця, 11-та ракетка світу Джесіка Пегула, вийшла до наступного раунду, де зіграє проти Аріни Соболенко.

У першому колі Калініна впевнено обіграла Медісон Кіз у двох сетах.

Нагадаємо, що український тенісист Олексій Крутих (№314 ATP) вдало стартував у основі челленджера у німецькому Гайльбронні.

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