Українка Кобець виборола "срібло" молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння

У французькому місті Шамбер завершилися змагання.
15-річна українська спортсменка Анастасія Кобець стала срібною призеркою у болдерингу на етапі молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння, який відбувся у французькому місті Шамбер.
У віковій категорії Youth A Кобець показала 2 результат. "Золото" виборола представниця Нідерланлів Сабіна Ван Ессен, а "бронзу" – француженка Каїна Вівіанд.
Минулого року українка здобула "срібло" молодіжного чемпіонату світу у комбінованому заліку, «бронзу» молодіжного Кубку Європи у швидкості, "срібло" чемпіонату України серед дорослих.
Нагадаємо, що призерка Паралімпіади-2020 у Токіо з настільного тенісу Марина Литовченко виставила на аукціон свою золоту нагороду.
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