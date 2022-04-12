Українка Кобець виборола "срібло" молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння

У французькому місті Шамбер завершилися змагання.

15-річна українська спортсменка Анастасія Кобець стала срібною призеркою у болдерингу на етапі молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння, який відбувся у французькому місті Шамбер.

У віковій категорії Youth A Кобець показала 2 результат. "Золото" виборола представниця Нідерланлів Сабіна Ван Ессен, а "бронзу" – француженка Каїна Вівіанд.

Минулого року українка здобула "срібло" молодіжного чемпіонату світу у комбінованому заліку, «бронзу» молодіжного Кубку Європи у швидкості, "срібло" чемпіонату України серед дорослих.

Нагадаємо, що призерка Паралімпіади-2020 у Токіо з настільного тенісу Марина Литовченко виставила на аукціон свою золоту нагороду.

Читайте також:

Усик оголосив про створення благодійного фонду на підтримку України

Легенду "Динамо" Леоненка звільнили з роботи на ТБ після його заяви щодо російських спортсменів

Вигнали з команди та почали розслідування: російський гонщик поплатився за нацистське вітання (відео)