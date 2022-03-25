Українка Костевич здобула "золото" чемпіонату Європи з кульової стрільби

Титулована українська спортсменка виграла 12-ту в своїй кар'єрі медаль континентальних першостей.

Українка Олена Костевич виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який відбувається в Норвегії.

36-річній чемпіонці та призерці Олімпійських ігор цього разу не було рівних у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

"Срібло" взяла сербка Зорана Арунович, а "бронзу" отримала австрійка Сільвія Штайнер.

Зазначимо, що для Костевич це "золото" стало третім на чемпіонатах Європи після тріумфів у 2015 та 2016 роках. Також на її рахунку 5 срібних та 4 бронзові нагороди.

Костевич є чотириразовою медалісткою літніх Олімпіад. Українка вигравала "золото" в Афінах у 2004 році (пістолет, 10 метрів), дві "бронзи" в Лондоні в 2012 році (пістолет, 10 та 25 метрів) та "бронзу" в парі з Олегом Омельчуком у Токіо-2020 (пістолет, 10 метрів).

Завдяки успіху в японській столиці Костевич увійшла до трійки найтитулованіших спортсменів в історії України на Олімпійських іграх.

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