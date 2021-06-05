Українка Костюк пробилася до 1/8 фіналу Roland Garros: у двох сетах "розтрощила" росіянку

Виступила краще за Світоліну.
Українка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу Roland Garros. У матчі третього кола 81-й номер світового рейтингу у двох сетах обіграла росіянку Варвару Грачову.
Поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину. У першій партії українка віддала суперниці із РФ лише один гейм - 6:1. У другому сеті боротьби теж не вийшло: Марта дещо послабила хватку, дозволивши Варварі виграти дві свої подачі - 6:2.
В 1/8 фіналу українка буде протистояти переможниці в парі Анетт Контавейт (Естонія, 30-й номер світового рейтингу) - Іга Швентек (Польща, 8).
- Костюк посідає 81-ше місце в рейтингу WTA.
- Грачова знаходиться на 88-й позиції.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, перша ракетка України Еліна Світоліна вилетіла з Roland Garros, зазнавши несподіваної поразки від чеської тенісистки.