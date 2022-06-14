Українка Левченко з особистим рекордом сезону виграла "бронзу" на турнірі у Фінляндії

Українка Левченко з особистим рекордом сезону виграла "бронзу" на турнірі у Фінляндії

Українська стрибунка в висоту Юлія Левченко стала призеркою турніру серії World Athletics Continental Tour - Gold у фінському Турку.

Україна продовжує збирати медалі на міжнародних легкоатлетичних аренах. Після "золота" Марини Бех-Романчук на турнірі в Австрії, на етапі континентального туру у Фінляндії "бронзу" виборола в стрибках у висоту Юлія Левченко.

На змаганнях українка встановила особистий рекорд сезону - 1,94 м. Інша українка Ірина Геращенко стала п'ятою з результатом 1,92 м.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс з результатом 1,96 м, а "срібло" взяла італійка Єлена Валлортігара (1,94 м).

Зазначимо, що для Левченко - це був третій старт літнього сезону. Юлія вперше в сезоні змогла фінішувати на подіумі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська стрибунка у висоту Катерина Табашник стала переможницею етапу континентального туру в Женеві.

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