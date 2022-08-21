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Українка Лузан здобула третю медаль на чемпіонаті Європи-2022 з веслування

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Українка Лузан здобула третю медаль на чемпіонаті Європи-2022 з веслування

Фото: Associated Press

У Мюнхені триває Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому українська каноїстка Людмила Лузан зуміла виграти чергову нагороду.

Людмила Лузан завоювала "срібло" в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

У фіналі українка майже весь маршрут була за межами топ-3, але на фініші вирвала срібну нагороду, показавши результат 49,271 секунди.

"Золото" змагань здобула іспанка Аніта Хакоме (48,642 секунди), а "бронзу" виборола хорватка Ванеса Тот (49,489 секунди).

Для Лузан ця медаль стала вже третьою на Мультиспортивному Євро-2022. Раніше вона виграла "срібло" в одиночному каное на дистанції 500 метрів та "золото" в парі з Анастасією Четверіковою у каное-двійці на на 500-метрівці.

  • На Олімпійськіх іграх-2020 у Токіо Лузан і Четверікова  завоювали "срібло" в каное-двійці на дистанції 500 м.
  • У столиці Японії Лузан також виграла "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. Їй довірили нести прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020.

Нагадаємо, Україна здобула п'яту медаль в стрибках у воду на чемпіонаті Європи-2022.

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