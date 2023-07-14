Українка Людмила Кіченок стала переможницею Wimbledon у змішаному парному розряді

Вона стала першою тенісисткою з України, якій вдалося виграти Wimbledon.

Українська тенісистка Людмила Кіченок тріумфувала у змішаному парному розряді Wimbledon 2023. У фіналі лондонського турніру українка та її партнер із Хорватії Мате Павич здобули перемогу над парою Сюй Іфань / Йоран Фліген.

Матч завершився вольовою перемогою Людмили Кіченок та Мате Павича з рахунком 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Людмила стала першою тенісисткою з України, якій вдалося виграти Wimbledon.

Людмила Кіченок стала чемпіонкою Wimbledon

Людмила Кіченок стала чемпіонкою Wimbledon / Фото: Associated Press

За всі роки незалежності України представники України один раз вигравали турнір Великого Шолому. У 2008 році це зробили сестри Бондаренко. Тоді Альона та Катерина стали чемпіонками Australian Open.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Свтоліна поступилася за крок до фіналу Wimbledon. Вона програла чешці Маркеті Вондроушовій.