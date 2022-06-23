Українка Магучіх із новим світовим рекордом сезону виграла "золото" на турнірі в Чехії: відео

Легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею турніру зі стрибків у висоту в Брно.

20-річна українка виграла четверті змагання у літньому сезоні 2022 року.

Зазначимо, що окрім Магучіх на старт також вийшли ще три українки - Ірина Геращенко, Катерина Табашник та Юлія Чумаченко.

Як наслідок, перемогу в очній боротьбі розіграли Магучіх та Геращенко. Вони - єдині стрибунки, хто взяв висоту 1.94 м. Обидві також підкорили планку на висоті 1.97 м (Ярослава - з другої спроби, Ірина - з третьої).

Планку на висоті два метри Магучіх взяла з другої спроби, Геращенко не використала дві - і перенесла на 2.03 м. І там спроба була невдала, тож Ірина Геращенко з результатом 1.97 м завершила змагання. Натомість Магучіх з першої спроби підкорила 2.03 м! Це найкращий результат сезону в світі (попередній теж належав Магучіх - 2.01 м, прим.), а також рекорд турніру в Брно. На цьому Ярослава традиційно не зупинилась та штурмувала 2.05, але підкорити планку на цій висоті цього разу не вдалось.

До вашої уваги відео з переможним стрибком Ярослави.

Третє місце в активі представниці Узбекистану - Сафіни Садуллаєвої (1.97 м);

Четверта сходинка належить українці Табашник (1.91 м), п'ята позиція в активі Чумаченко.

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